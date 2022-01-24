Власти обещают в случае морозов запустить все 15 энергоблоков АЭС

НАЭК «Энергоатом» на протяжении ближайших десяти дней, в зависимости от температуры, планирует начать работу всеми 15 энергоблоками своих 4-х АЭС, что является беспрецедентным, заявил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.
«Планируем на протяжении ближайших десяти дней, в зависимости от температурных режимов, подключение 15-го блока и взять рекордную нагрузку свыше 13 ГВт, чего, в принципе, никогда не было», — сказал Шурма во время брифинга по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны в понедельник.
Он отметил, что на сегодняшний момент в энергосистеме Украины стабильно в работе 14 из имеющихся 15-ти атомных блоков, несущие нагрузку приблизительно 12,4 ГВт.
Согласно диспетчерской информации НЭК «Укрэнерго», на вечер понедельника АЭС работают с нагрузкой 12,5 ГВт.
Как сообщалось, в среднем ремонте находится блок № 4 Ривненской АЭС.
23 января НАЭК «Энергоатом» подключил к работе блок № 3 Южно-Украинской АЭС после однодневного текущего ремонта.
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