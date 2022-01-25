В январе вырастет заработная плата украинских медработников

В январе вырастет заработная плата украинских медицинских работников, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«В январе врачи получат зарплаты в размере не менее 20 тысяч гривен, а средний медицинский персонал — в размере не менее 13,5 тысяч гривен. Министерство здравоохранения контролирует этот вопрос лично во главе с министром», — сказал Шмыгаль в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.
По словам премьер-министра, государство полностью выполняет свои социальные обязательства, выплачивает пенсии и субсидии, обеспечивает стабильность тарифов и цен.
Кроме того, правительство подписало меморандум с органами местного самоуправления и выполнили со стороны правительства все его условия, чтобы цены на тепло и горячую воду оставались стабильными до конца отопительного сезона
Премьер-министр заверил, что планируется расширение программы поддержка. «С 24 января люди от 60 лет уже получили возможность приобрести на средства в рамках программы лекарственные средства. В дальнейшем правительство будет внедрять и другие нововведения», — отметил он.
Также продлится реализация программы президента «5-7-9» по поддержке малого и среднего бизнеса. По словам премьер-министра, на сегодняшний день уже выданы кредиты на сумму 82,5 млрд грн, более 31 тысячи договоров заключены и еще более 100 тыс. заявок находятся на рассмотрении в банках.
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