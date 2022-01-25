Украина снизилась в индексе восприятия коррупции и находится на 122 месте

Украина получила 33 балла из 100 возможных в индексе восприятия коррупции в 2021 году и заняла 122 месте среди 180 стран, заявляют в Transparency International Ukraine.

«Имеем 32 балла из 100 возможных — минус один балл в сравнении с 2020 годом и мы 122 месте в рейтинге из 180 стран», — сказал на брифинге во вторник исполнительный директор Андрей Боровик Transparency International Ukraine.

По его словам, столько же баллов, как и Украина, получило южноафриканское государство Эсватини, на один балл Украину опережает Алжир, Египет, Замбия, Напал и Филиппины.

«Максимальное количество баллов в этом году у трех стран: Дания, новая Зеландия и Финляндия», — добавил Боровик.