Узбекистан и Казахстан винят друг друга в блэкауте в регионе

Перебои с электричеством в некоторых регионах Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана связаны с крупной аварией в электросетях Казахстана, говорится в сообщении министерства энергетики Узбекистана в Telegram.

«В результате крупной аварии в электросети Республики Казахстан произошли перебои в электроснабжении Алма-Атинской, Шимкентской, Туркестанской областей и прилегающих районов», — говорится в сообщении.

В Казахстане в свою очередь сообщили, что аварийное отключение света произошло по вине энергетиков Узбекистана и Кыргызстана. «Ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ «Север — Восток — Юг Казахстана», — говорится в сообщении «Казахстанской компании по управлению электрическими сетями» (KEGOC).

Это привело к «аварийному разделению транзита» и отключению электричества на юге Казахстана. Системный оператор предпринимает меры по ликвидации аварии.