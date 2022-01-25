США помогут союзникам в Европе в случае перебоев поставок газа из России

Соединенные Штаты координируются со своими европейскими союзниками по действиям в случае сокращения поставок газа из России, которое может произойти в случае эскалации вокруг Украины. Об этом заявил во вторник на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.

«Перебой в физических энергопоставках через территорию Украины очевидным образом очень сильно повлияет на рынок газа в Европе. Так что мы взаимодействуем с нашими европейскими союзниками, чтобы скоординировать планирование нашего ответа, в том числе мы говорим с ними о том, как использовать их существующие энергетические запасы», — сказал он.

Российская экономика столкнется с последствиями, если РФ попытается ограничить поставки газа в Европу из-за ситуации вокруг Украины, заявил представитель администрации США высокого ранга.

«По мере того как мы готовим меры для оказания максимального давления на российское руководство, мы в равной степени сосредоточены на минимизации нежелательных последствий. Мы знаем, что у многих из вас есть вопросы о потенциальном влиянии конфликта на Украине на поставки энергоресурсов. ...Если Россия решит использовать в качестве оружия свои поставки природного газа и сырой нефти, это не обойдется без последствий для российской экономики», — сказал он.

Организация дополнительных поставок газа в Европу в случае эскалации ситуации вокруг Украины займет до двух недель, заявил представитель администрации США высокого ранга.

По словам американского чиновника, в случае конфликта «страны-поставщики будут готовы увеличить поставки газа в Европу». «Перенаправление поставок, разумеется, займет от нескольких дней до одной-двух недель», — подчеркнул он.