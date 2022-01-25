Ученые разгадали секрет молниеносного распространения «омикрона»

Штамм коронавируса «омикрон» распространяется быстро из-за его живучести на некоторых поверхностях, считают ученые из медицинского университета Киото. Результат их исследования опубликован на портале Biorxiv.
По словам специалистов, новая мутация SARS-CoV-2 способна жить на пластиковых предметах и коже человека гораздо дольше, чем предыдущие версии вируса. Кроме того, отмечается, что «омикрон» может оставаться заразным более продолжительное время.
На пластике среднее время существования исходного вируса составляло 56 часов. «Дельта» держалась 114 часов. «Омикрон» смог прожить на таких предметах около 193,5 часов, уточнили ученые. На образцах кожи трупов первоначальный SARS-CoV-2 просуществовал 8,6 часа, а последняя мутация — 21,1 часа.
Как предполагают исследователи, отчасти именно по этим причинам «омикрон» заместил предшествующие варианты коронавируса и стал молниеносно размножаться.
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