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Кулеба считает, что у РФ недостаточно войск для полномасштабного наступления на Украину

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Кулеба считает, что у РФ недостаточно войск для полномасштабного наступления на Украину

На данный момент количество войск РФ недостаточно для полномасштабного наступления на Украину вдоль всей границы, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Количество российских войск, скопившихся вдоль границы Украины и на оккупированных территориях Украины, большое, оно представляет прямую угрозу Украине. Однако на данный момент это количество недостаточно для полномасштабного наступления на Украину вдоль всей украинской границы. Более того, им все еще недостает некоторых важных военных показателей и систем для проведения такого большого, полномасштабного наступления», — сказал Кулеба на онлайн-брифинге в среду.

Министр подчеркнул, что это не означает, что РФ не сможет нарастить эти войска до достаточного уровня за определенный период времени.

«Но опять таки. Мы можем говорить 100 раз на день, что вторжение неизбежно, но это не меняет ситуацию на месте», — пояснил он.

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Кулеба обратил внимание на то, что сейчас Россия осуществляет сценарий дестабилизации Украины.

«Что мы видим на данный момент — так это сценарий дестабилизации Украины, и этот сценарий неизбежен, он уже происходит через распространение паники, оказание давления на украинскую финансовую систему, проведение кибератак против Украины. Это также часть российского плана агрессии. И на самом деле, я уверен, что президент Путин был бы счастлив, чтобы этот план был успешен, чтобы ему даже не пришлось обращаться к военной силе, чтобы поставить Украину в особо уязвимую позицию», — подчеркнул министр.

Дмитрий Кулеба, отношения с Россией
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