Литва передаст ВСУ тепловизоры

Правительство Литвы одобрило проект, согласно которому украинской армии передадут приборы тепловизионного наблюдения, передает в среду Sputnik Литва.
«Передача активов Вооруженным силам Украины... будет способствовать выполнению задач и функций министерства обороны и Вооруженных сил Украины. Активы передаются в ответ на ухудшение ситуации с безопасностью вокруг Украины для поддержки украинской армии», — приводит агентство содержание проекта.
Стоимость устройств составляет 342 тысячи евро. «Отмечается, что на дипломатическом уровне украинская армия изъявила желание безвозмездно забрать имущество, отказавшись от его приобретения. В проекте предлагается использовать приборы только для обеспечения внутренней безопасности, обороны, участия в мероприятиях по региональным и коллективным договорам и мероприятиях в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций (ООН)», — добавляет издание.
По данным агентства, никаких дополнительных средств для реализации проекта не потребуется, транспортные расходы будут оплачены Вооруженными силами Литвы.
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