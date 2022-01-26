США ждут нападения РФ на украинскую территорию до середины февраля

США видят все признаки того, что президент Российской Федерации Владимир Путин собирается использовать военную силу против Украины, сообщила заместитель государственного секретаря США Венди Шерман.

«Я не знаю, принял ли он окончательное решение, но мы, конечно, видим все признаки того, что он собирается использовать военную силу когда-то, возможно, сейчас или в середине февраля», — сказала Шерман в ходе онлайн-дискуссии, организованной Фондом Виктора Пинчука в среду.

Она добавила, что 4 февраля состоится церемония открытия Олимпийских игр в Пекине, и президент Путин будет на ней присутствовать, что может повлиять на принятие им решений.

«Я не знаю, что в голове президента Путина. Есть только один человек, который знает это, и это президент Путин. Я подозреваю, что даже люди, окружающие его, не знают, что он в конце концов сделает. Я думаю, они знают планы организации готовности военных, планы использования военных, но я подозреваю, что президент имеет в уме также другие планы», — указала Шерман.