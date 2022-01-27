ГБР завело дело против руководства Нацгвардии после расстрела в Днепре

Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство по служебной халатности руководства Нацгвардии после стрельбы в Днепре. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Как заявил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев, ГБР проводит весь комплекс мер по установлению не только обстоятельств преступления, но и проведет тщательное расследование условий, из-за которых оно стало возможным.
«Нужно выявить все подробности, которые могли привести к трагедии, чтобы сделать невозможным ее повторение в будущем», — заявил он.
По его словам, должностные лица Главного управления Национальной гвардии Украины в условиях особого периода небрежно относились к военной службе при организации мероприятий по охране важных государственных объектов, объектов критической инфраструктуры, органов госвласти.
«Предварительная квалификация: небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 УК Украины)», — сообщил он.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет, уточнили в ГБР.
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