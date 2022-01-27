Треть из выделенных Афганистану американцами $146 млрд были потрачены впустую

Примерно 30% от $146 млрд, потраченных США за последние 20 лет на восстановление Афганистана, были израсходованы впустую или украдены. Такую оценку привел в четверг генеральный инспектор правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джон Сопко.
«За последние 20 лет США потратили свыше $146 млрд на реконструкцию Афганистана», — рассказал он на видеоконференции, организованной вашингтонским Атлантическим советом. Как отметил Сопко, по оценкам его аппарата, «не менее 30% этих средств были израсходованы впустую или украдены».
По мнению генерального инспектора, чтобы предотвратить подобное в будущем, необходимо помимо прочего «указывать четкую цель любой гуманитарной помощи», направляемой Афганистану, а также настаивать на том, чтобы организации, в том числе ООН и Всемирный банк, получающие на соответствующие нужды финансирование от США, демонстрировали «полную прозрачность». «Необходимо, чтобы мы и другие доноры знали, куда пошли наши деньги, как они были использованы», — пояснил Сопко.
«Мы слишком быстро потратили слишком много средств в слишком маленькой стране при недостаточном контроле за тем, куда расходуются выделенные деньги», — отметил Сопко, призвав не забывать об этом, когда речь идет о предоставлении гуманитарной помощи Афганистану сейчас.
Напомним, что движение «Талибан» в августе прошлого года захватило Кабул, а 7 сентября огласило состав своего временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.
При этом экономическая ситуация в Афганистане остается крайне сложной. По данным ООН, в настоящее время 22,8 млн афганцев (все население страны — около 39 млн человек) постоянно недоедают, а 8,7 млн жителей голодают.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016