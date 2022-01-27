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Треть из выделенных Афганистану американцами $146 млрд были потрачены впустую

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Треть из выделенных Афганистану американцами $146 млрд были потрачены впустую

Примерно 30% от $146 млрд, потраченных США за последние 20 лет на восстановление Афганистана, были израсходованы впустую или украдены. Такую оценку привел в четверг генеральный инспектор правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джон Сопко.

«За последние 20 лет США потратили свыше $146 млрд на реконструкцию Афганистана», — рассказал он на видеоконференции, организованной вашингтонским Атлантическим советом. Как отметил Сопко, по оценкам его аппарата, «не менее 30% этих средств были израсходованы впустую или украдены».

По мнению генерального инспектора, чтобы предотвратить подобное в будущем, необходимо помимо прочего «указывать четкую цель любой гуманитарной помощи», направляемой Афганистану, а также настаивать на том, чтобы организации, в том числе ООН и Всемирный банк, получающие на соответствующие нужды финансирование от США, демонстрировали «полную прозрачность». «Необходимо, чтобы мы и другие доноры знали, куда пошли наши деньги, как они были использованы», — пояснил Сопко.

«Мы слишком быстро потратили слишком много средств в слишком маленькой стране при недостаточном контроле за тем, куда расходуются выделенные деньги», — отметил Сопко, призвав не забывать об этом, когда речь идет о предоставлении гуманитарной помощи Афганистану сейчас.

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Напомним, что движение «Талибан» в августе прошлого года захватило Кабул, а 7 сентября огласило состав своего временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

При этом экономическая ситуация в Афганистане остается крайне сложной. По данным ООН, в настоящее время 22,8 млн афганцев (все население страны — около 39 млн человек) постоянно недоедают, а 8,7 млн жителей голодают.

США, Афганистан
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Четверг, 27 января 2022
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