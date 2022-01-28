В Украине тоже опровергли сообщения СМИ о предупреждении Байдена Зеленскому

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг появившиеся в соцсетях сообщения о том, что президент США Джо Байден во время телефонного разговора якобы предупредил президента Владимира Зеленского о «неизбежном российском вторжении».

«В социальных сетях появилась информация о содержании переговоров президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена со ссылкой на якобы официального представителя Украины. Эти сообщения совершенно не соответствуют действительности», — написал Никифоров в Facebook.

Он отметил, что корректная информация содержится только в официальных релизах от украинской и американской сторон. «Все остальное — домыслы и спекуляции. В это беспокойное время просим как можно более ответственно относиться к информации и публиковать только тщательно проверенные данные», — добавил пресс-секретарь.

В четверг корреспондент телеканала CNN, ссылаясь на неназванного представителя официального Киева, обнародовал в своем аккаунте в Twitter «подробности» беседы лидеров США и Украины. В частности, по его словам, Байден заявил Зеленскому, что «российское вторжение практически неизбежно случится, как только замерзнет земля». Президент США якобы также предупредил своего коллегу, что Киев может быть «разграблен» российскими войсками, которые «вероятно, попытаются его оккупировать», утверждал репортер телеканала. Позже представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн опровергла эту информацию.

Телефонный разговор Байдена и Зеленского состоялся в четверг во второй половине дня.