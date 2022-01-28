В Украине тоже опровергли сообщения СМИ о предупреждении Байдена Зеленскому

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг появившиеся в соцсетях сообщения о том, что президент США Джо Байден во время телефонного разговора якобы предупредил президента Владимира Зеленского о «неизбежном российском вторжении».
«В социальных сетях появилась информация о содержании переговоров президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена со ссылкой на якобы официального представителя Украины. Эти сообщения совершенно не соответствуют действительности», — написал Никифоров в Facebook.
Он отметил, что корректная информация содержится только в официальных релизах от украинской и американской сторон. «Все остальное — домыслы и спекуляции. В это беспокойное время просим как можно более ответственно относиться к информации и публиковать только тщательно проверенные данные», — добавил пресс-секретарь.
В четверг корреспондент телеканала CNN, ссылаясь на неназванного представителя официального Киева, обнародовал в своем аккаунте в Twitter «подробности» беседы лидеров США и Украины. В частности, по его словам, Байден заявил Зеленскому, что «российское вторжение практически неизбежно случится, как только замерзнет земля». Президент США якобы также предупредил своего коллегу, что Киев может быть «разграблен» российскими войсками, которые «вероятно, попытаются его оккупировать», утверждал репортер телеканала. Позже представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн опровергла эту информацию.
Телефонный разговор Байдена и Зеленского состоялся в четверг во второй половине дня.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016