ВВП Франции показал рекордный рост

Рост ВВП Франции по итогам 2021 года составил 7%, что является рекордным показателем за более чем 50 лет. Об этом сообщает в пятницу газета Le Figaro со ссылкой на данные Национального института статистики и экономических исследований (INSEE).

Как отмечает издание, после падения ВВП на 8% в 2020 году — сильнейшего спада со времен Второй мировой войны — экономический рост во Франции возобновился. Согласно первым оценкам INSEE, опубликованным в пятницу, ВВП Франции увеличился на 7% по сравнению с прошлым годом. Если данная цифра подтвердится, это также будет самый высокий годовой прирост, зарегистрированный за 52 года во Франции, и один из самых больших в Европе, констатирует обозреватель издания.

Согласно статистике, прирост объема национального ВВП продолжался до конца года, составив 0,7 п. п. в четвертом квартале, несмотря на резкий рост заболеваемости COVID-19 в стране и снижение расходов домохозяйств в этой связи. Итоговый годовой результат оказался на 0,3 п. п. выше прогноза INSEE от середины декабря. Среди положительных факторов называется резкое сокращение числа просителей на бирже труда на 500 тыс. человек в 2021 году.

Тем не менее положительные показатели были достигнуты в том числе на фоне высоких государственных расходов. В 2021 году на меры поддержки из бюджета было выделено чуть более €60 млрд. Таким образом, к концу 2021 года государственный долг находился на уровне 113% национального ВВП.

Со своей стороны министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр выразил уверенность, что экономика страны «работает на полную мощность». Он назвал семипроцентный рост «впечатляющим» и «стирающим экономический кризис».