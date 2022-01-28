ВВП Франции показал рекордный рост

Рост ВВП Франции по итогам 2021 года составил 7%, что является рекордным показателем за более чем 50 лет. Об этом сообщает в пятницу газета Le Figaro со ссылкой на данные Национального института статистики и экономических исследований (INSEE).
Как отмечает издание, после падения ВВП на 8% в 2020 году — сильнейшего спада со времен Второй мировой войны — экономический рост во Франции возобновился. Согласно первым оценкам INSEE, опубликованным в пятницу, ВВП Франции увеличился на 7% по сравнению с прошлым годом. Если данная цифра подтвердится, это также будет самый высокий годовой прирост, зарегистрированный за 52 года во Франции, и один из самых больших в Европе, констатирует обозреватель издания.
Согласно статистике, прирост объема национального ВВП продолжался до конца года, составив 0,7 п. п. в четвертом квартале, несмотря на резкий рост заболеваемости COVID-19 в стране и снижение расходов домохозяйств в этой связи. Итоговый годовой результат оказался на 0,3 п. п. выше прогноза INSEE от середины декабря. Среди положительных факторов называется резкое сокращение числа просителей на бирже труда на 500 тыс. человек в 2021 году.
Тем не менее положительные показатели были достигнуты в том числе на фоне высоких государственных расходов. В 2021 году на меры поддержки из бюджета было выделено чуть более €60 млрд. Таким образом, к концу 2021 года государственный долг находился на уровне 113% национального ВВП.
Со своей стороны министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр выразил уверенность, что экономика страны «работает на полную мощность». Он назвал семипроцентный рост «впечатляющим» и «стирающим экономический кризис».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016