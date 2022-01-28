В Киеве найден повешенным известный украинский боксер Вирчис

Полиция Киева открыла дело по факту смерти украинского боксера Владимира Вирчиса, который был найден повешенным в Днепровском районе столицы.

«Сегодня (в пятницу, 28 января — Ред.) ночью в полицию Киева поступило сообщение от прохожего о том, что у дома на улице Раисы Окипной он обнаружил повешенным неизвестного мужчину. По указанному адресу срочно прибыла следственно-оперативная группа и скорая», — говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.

По информации полиции, погибшим оказался известный украинский боксер Владимир Вирчис. Тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

«Уже утром в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее муж ночью ушел из дома и не вернулся. Женщина описала внешность пропавшего и правоохранители пригласили ее на опознание погибшего, которого обнаружили ночью. В результате было установлено, что погибшим оказался украинский боксер Владимир Вирчис», — уточняют в полиции.

По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство с отметкой «самоубийство». Продолжается следствие.