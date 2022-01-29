В прошлом году в Украину не пропустили около семи тысяч россиян

Почти в 2,5 раза выросло количество граждан России, которым отказали в пропуске в Украину за 2021 год, достигнув около семи тысяч человек, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы.

«В течение прошлого года на государственной границе Украины наблюдалось увеличение пассажиропотока. В целом движение пассажиров по сравнению с позапрошлым годом выросло на 18% и составило 39 млн человек», — говорится в сообщении.

Как отмечается, пограничники отказали в пропуске через границу около 46 тыс. человек, что почти вдвое больше чем в 2020 году. Из них количество не пропущенных иностранцев составило около 31 тыс.

«Главными причинами отказов в пропуске через границу для иностранных граждан, как и в прошлом году, были карантинные ограничения и не подтверждение цели поездки в нашу страну. Причиной непропускания через границу для наших соотечественников стали недействительные документы, отсутствие поручения родителей и запрет выезда за пределы страны», — подчеркнули в Госпогранслужбе.

На втором месте по количеству отказов во въезде — граждане Молдовы (более 5300 человек, почти втрое больше, чем в 2020-м). Кроме того, украинским пограничникам часто приходилось отказывать гражданам Индии (1435), Румынии (1399), Польше (1319), Египта (1114) и Белоруссии (765).

В то же время, уточняют в Госпогранслужбе, значительно снизилось количество не пропущенных в Украину граждан Израиля.

В целом, пограничники отказали в пропуске через границу 46 тыс. человек, среди которых около 31 тыс. — иностранцы.