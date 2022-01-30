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В Польше посчитали количество беженцев в случае войны в Украине

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В Польше посчитали количество беженцев в случае войны в Украине

Заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик заявил, что Варшава ожидает миллиона беженцев с территории Украины в случае нового вторжения России.

«Если в Украине дойдет до войны, мы должны учитывать наплыв настоящих беженцев, спасающихся от смерти... Польша должна быть готова к волне беженцев даже миллиона людей», — цитирует Вонсика Украинская служба новостей Польского радио в субботу.

Он добавил, что Польша должна быть готова к худшему сценарию.

«Есть несколько сценариев. Возможно, воплотятся более положительные или не столь радикальные сценарии, но мы должны быть готовы к черному сценарию, и уже некоторое время МВД принимает меры, чтобы мы были готовы к приходу этой волны даже миллиона людей, которые при этом самом радикальном элементе могут появиться на нашей восточной границе», — сказал он.

Вонсик уточнил, что речь идет о подготовке переходов, медицинском обслуживании, проживании и питании.

«По Женевской конвенции, эти люди будут под защитой Польши, и мы не будем от этого дистанцироваться. Там, где есть беженцы, мы должны им помочь, такое международное право, но это также правила сосуществования цивилизованных людей, принципы европейской и христианской культуры. Мы не уйдем от этого и не будем от этого защищаться», — сказал замглавы МВД.

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Он также призвал не поддаваться на истерику и панику. «У нас еще Олимпиада впереди. Кажется, у Путина настолько важные отношения с Китаем, что он не сделает никаких решительных шагов до окончания Олимпиады, потому что это может повернуть китайскую сторону против него», — подчеркнул Вонсик.

Польша, отношения с Россией
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