Трамп пообещал коррупционное расследование против Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками на митинге в Конро в Техасе, пригрозил начать коррупционное расследование в отношении своего преемника Джо Байдена, как только конгресс вернется под контроль республиканцев.
Трамп выразил надежду, что его соратники по Республиканской партии получат большинство в палате представителей и сенате по итогам промежуточных выборов, которые состоятся 8 ноября нынешнего года.
«Будьте уверены, что, когда республиканцы отвоюют конгресс, коррупция Байдена будет расследована и выставлена напоказ конгрессом. ...Миллионы долларов, которые Байдены взяли у Китая, также объясняют, почему Джо отказался привлекать (китайскую) коммунистическую партию к ответу за вирус, выпущенный на нас и остальной мир», — пообещал экс-президент.
Напоним, что нынешний глава Белого дома отвергает обвинения в причастности к многочисленным зарубежным бизнес-проектам своего сына Хантера, который, в частности, входил в правление украинской компании «Бурисма».
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