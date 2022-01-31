Британия анонсировала самый жесткий санкционный режим в отношении России

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила о вступлении в силу нового режима санкций в отношении России, который может быть применен в случае ее вторжения на Украину.

«Поддерживаете ли вы агрессию России против Украины или вы важны для Кремля, у нас будут полномочия, чтобы применить к вам санкции, — сказала глава Форин оффиса, выступая в понедельник в Палате общин британского парламента. «Ничего нельзя исключать, и нигде не получится скрыться. Это равнозначно самому жесткому санкционному режиму против России, который мы когда-либо имели, и это станет самым большим изменением подхода с момента выхода из Европейского союза», — добавила Трасс.

Правительство Великобритании в рамках нового санкционного законодательства получит возможность применять ограничительные меры в отношении любых российских компаний, связанных с Кремлем. «Новое законодательство позволит нам вводить санкции против гораздо более широкого круга лиц. У нас будет возможность накладывать ограничения на любую компанию, которая связана с российским государством, занимается бизнесом, представляющим большое экономическое значение для российского государства, или действует в секторе стратегического значения для российского государства», — сказала Трасс. Она добавила, что власти смогут вводить рестрикции в отношении не только самих компаний, но и их руководителей и собственников.

По данным СМИ, что эти санкции не будут применены автоматически. Изменения предоставят дополнительные полномочия, которые нужны, чтобы власть могла так поступить в случае любого дальнейшего вторжения России в Украину.

Лиз Трасс также призвала Россию к конструктивным переговорам, чтобы снизить напряженность. «Единственный путь для России пойти вперед — снизить напряженность, отвести свои войска и вступить в конструктивные переговоры на основании существующих обязательства», — сказала она. «Пришло время для Кремля отойти с края пропасти», — заметила Трасс, сообщив, что нынешний подход Лондона к этому сюжету основывается на «сдерживании и дипломатии». «Если власти России не поступят так, то они не должны сомневаться — мы будем готовы использовать полномочия, представленные мной сегодня, чтобы достичь максимального эффекта», — пообещала Трасс, которая ранее сообщила о новом санкционном режиме в отношении России.

Трасс подтвердила, что намерена обсудить эту тему со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. «Я полечу в Москву в течение ближайших двух недель», — сказала она.