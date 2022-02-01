Столичного застройщика поймали на взятке в 120 тысяч долларов

Детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили представителя одного из столичных застройщиков на попытке дать взятку в размере 120 тысяч долларов за сертификат о готовности объекта.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
«1 февраля 2022 НАБУ и САП разоблачили представителя одного из столичных застройщиков на предложении и предоставлении неправомерной выгоды председателю Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ) за получение сертификата о принятии в эксплуатацию законченного строительства объекта в Киеве», — отмечается там.
По версии следствия, застройщик предлагал главе ГИАГ Семёну Кривоносу 120 тыс. долларов за получение от регулятора сертификата о принятии многоэтажки в эксплуатацию, несмотря на обнаруженные нарушения.
Застройщик задержан в ходе передачи взятки.
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