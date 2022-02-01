Правоохранители проводят обыски на ГОКах «Метинвеста»

Представители правоохранительных органов проводят на горно-обогатительных предприятиях группы «Метинвест» в Кривом Роге внезапные следственные действия, касающиеся имеющих место налоговых нарушений.

Об этом сообщила сама компания во вторник, пожаловавшись на «беспрецедентное необоснованное давлении на бизнес группы со стороны силовых структур».

Подробности претензий силовиков компания не разглашает.

Основными акционерами Metinvest B.V. являются группа «СКМ» (71,24%) и группа «Смарт-холдинг» (23,76%), совместно управляющие компанией.