Два человека погибли в ночном ДТП в Днепре

Два человека погибло, еще один госпитализирован в результате ночного ДТП на улице Архимеда в Индустриальном районе города Днепр, сообщили в пресс-службе ГСЧС Днепропетровской области.
«В результате ночного ДТП погибли два человека: водитель, 1984 года; пассажир (данные устанавливаются). Пострадавший — пассажир, 1984 года (госпитализирован)», — говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в среду утром.
В информации отмечается, что спасатели с помощью буксировочного троса вытащили машину из-под прицепа грузовика и деблокировали тела двух человек. Также, произошли отключения аккумуляторных батарей из транспортных средств для предотвращения возгорания автомобилей.
Предварительно установлено, что ДТП произошло с участием автомобиля «Chery Tiggo» и грузовика «Renault Magnum». Столкновение транспортных средств произошло на перекрестке улицы Василия Сухомлинского и проспекта Слобожанского.
«На момент прибытия спасателей к месту происшествия работниками экстренной медицинской помощи госпитализирован пострадавший пассажир автомобиля „Сhery“ в городскую клиническую больницу № 16», — сказано в сообщении.
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