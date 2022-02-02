Войти
Путин заявил, что США проигнорировали озабоченности России
дружба народов
Путин заявил, что США проигнорировали озабоченности России
Зеленский заявил о стабилизации ситуации в экономике
официально
Зеленский заявил о стабилизации ситуации в экономике

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Видео с Турухиным «слили» в МВД, - СМИ

578
Видео с Турухиным «слили» в МВД, - СМИ

К обнародованию видеозаписей разговора полицейских с нардепом «Слуги народа» Александром Трухиным после совершения ним ДТП может быть причастно высшее руководство МВД, втянутое в борьбу за власть. ОБ этом сообщает Телеграм-канал «Инсайдер ЮА».

«Это уже второе видео с камер полицейских (первое — с Гогилашвили). Доступ к обоим видео был только у высших чиновников МВД. В „сливе“ видео с Гогилашвили справедливо подозревали заместителя Монастырского Енина. По нашей информации, за „сливом“ видео с Трухиным стоит тоже он», — говорится в публикации.

Вместе с тем, издание отмечает, что это является частью противостояния в обновленной всего полгода назад команде ведомства.

«„Слив“ полицейского видео с Трухиным — часть подковерной борьбы за власть в МВД. И в случае отставки Монастырского именно Енин, как первый замминистра, становится и.о. руководителя министерства. Не стоит забывать, что Енин — человек Ложкина. „Остальное додумайте сами“», — подчеркивается в сообщении.

Читайте также: Университет Хопкинса признал локдауны бесполезными и даже вредными

Отмечается, что это борьба внутри МВД между Антоном Геращенко, помощником которого был сегодняшний министр Денис Монастырский, и Евгением Ениным.

МВД, Александр Трухин
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 2 февраля 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Олигархи, «любі друзі», политические репрессии: у каждого украинского президента свой «порог осторожности»

Получается парадоксальная ситуация, когда Зеленский, Ермак и компания, казалось бы, все больше концентрируют власть и укрепляют самодержавие, а на деле создают себе все больше и больше мощных противников, при том, что «зеленые» уже потеряли большинство в Верховной Раде.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016