Видео с Турухиным «слили» в МВД, - СМИ

К обнародованию видеозаписей разговора полицейских с нардепом «Слуги народа» Александром Трухиным после совершения ним ДТП может быть причастно высшее руководство МВД, втянутое в борьбу за власть. ОБ этом сообщает Телеграм-канал «Инсайдер ЮА».
«Это уже второе видео с камер полицейских (первое — с Гогилашвили). Доступ к обоим видео был только у высших чиновников МВД. В „сливе“ видео с Гогилашвили справедливо подозревали заместителя Монастырского Енина. По нашей информации, за „сливом“ видео с Трухиным стоит тоже он», — говорится в публикации.
Вместе с тем, издание отмечает, что это является частью противостояния в обновленной всего полгода назад команде ведомства.
«„Слив“ полицейского видео с Трухиным — часть подковерной борьбы за власть в МВД. И в случае отставки Монастырского именно Енин, как первый замминистра, становится и.о. руководителя министерства. Не стоит забывать, что Енин — человек Ложкина. „Остальное додумайте сами“», — подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что это борьба внутри МВД между Антоном Геращенко, помощником которого был сегодняшний министр Денис Монастырский, и Евгением Ениным.
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