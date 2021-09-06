В МВД объяснили, почему передали ГБР дело по ДТП с участием Трухина

Полиция передала материалы дела по ДТП с участием народного депутата Александра Трухина («Слуга народа») в Государственное бюро расследований (ГБР), поскольку именно Бюро по подследственности расследует дела, субъектом которых является народный депутат, поясняет министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.
«Закон предписывает, что если возможным субъектом правонарушения является спецсубъект, которым является народный депутат, то расследованием должно заниматься ГБР. Поэтому сейчас дело передано в ГБР», — сказал глава МВД в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
Он добавил: «Я уверен, что в ближайшее время будут получены все ответы на вопросы, которые есть».
Как сообщалось, ДТП с участием Трухина произошло на Бориспольской трассе 23 августа. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Ряд СМИ после этого сообщили, что за рулем Audi находился Трухин, однако впоследствии удалили эту информацию.
31 августа Нацполиция сообщила, что дело будет расследоваться Государственным бюро расследований.
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