Руководство «Укрэксимбанка» помогало в легализации преступных средств, - СМИ

В ходе служебного расследования службы безопасности банка и досудебного расследования Службы Безопасности Украины директор департамента комплайнс-контроля государственного «Укрэксимбанка» Дмитрий Бакуменко подозревается в отмывании преступных средств десятков компаний на сумму более 8.5 млрд гривен. Сообщает издание "БАГНЕТ" со ссылкой на официальные документы.

В сети обнародованы документы служебного расследования, инициированного бывшими руководителями банка Игорем Тельбизовым и Евгением Мецгером, на основе информации о возможных злоупотреблениях директором департамента комплайнс Дмитрием Бакуменко и председателем наблюдательного совета Елены Гордиенко.

Расследование проводилось в течение трех месяцев (с 25 августа по 25 ноября). В ноябре расследование завершилось, а его результаты переданы новому руководителю службы безопасности банка Евгению Гречину и исполняющему обязанности главы банка Сергею Ермакову.

Издание "РУПОР" публикует документы Службы Безопасности Украины с официальными номерами и наименованиями компаний, которые подозреваются в отмывании средств через государственный «Укрэксимбанк». Согласно которым стало известно, что с 2018 года СБУ ведет следствие об отмывании средств и подозревает отдельных сотрудников банка в содействии преступлению. Журналисты издания подчеркивают, что новое руководство банка не торопится предоставить доказательства возможного участия своих сотрудников.

Политолог, директор аналитического агентства AG Group Анне Быкова видит начало крупного политического скандала: «Комплайнс, как это хорошо известно банкирам, подчиняется направлению наблюдательному совету банка. Сейчас идет конкурс на нового главу банка и эти документы, эти расследования являются началом крупного политического скандала, который не обойдет президента Украины Владимира Зеленского, так как именно этот банк финансирует Большое Строительство».

По информации издания ЦЕНЗОР, председатель наблюдательного совета банка Оляна Гордиенко хорошо проинформирована о состоянии дел в банке и не могла не знать о служебном расследовании и обвинении подчиненных в отмывании средств.

Напомним, в АО «Укрэксимбанк» проходит конкурс на замещение должности главы правления. К отбору кандидатов вовлечена компания Korn Ferry. По информации банка, финальный этап собеседования финалистов состоится 2 марта 2022 года.