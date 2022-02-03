Инфляция в Турции достигла 20-летнего максимума

Уровень годовой инфляции в Турции продолжает устанавливать пиковые за долгие годы значения. В январе его значение достигло 48,7 процента, сообщил Институт статистики Турции в четверг, 3 февраля.
Это максимальный показатель с середины 2002 года, указывает агентство dpa. По его данным, аналитики ожидали увеличения годового уровня инфляции не более чем до 47 процентов. По сравнению с декабрем 2021 года потребительские цены выросли на 11,1 процента.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает против повышения ключевой ставки. В то же время экономисты рекомендуют эту меру в качестве средства борьбы с высокой инфляцией.
Кроме того, турецкий лидер в конце 2021 года призвал соотечественников хранить сбережения в лирах. Валютный кризис в стране в целом находится под контролем, заверил Эрдоган. Между тем в течение 2021 года турецкая национальная валюта потеряла более половины своей стоимости.
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