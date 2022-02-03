В Японии впервые с начала пандемии ковидом заразились более 100 тыс. человек

Не менее 100 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Японии за последние сутки, что стало максимально высоким показателем за все время пандемии. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo со ссылкой на данные муниципалитетов страны.

Количество летальных исходов за день составило 90. Число пациентов в тяжелом состоянии увеличилось за сутки на 25 и достигло 911 человек. Лидерами по приросту новых заражений остаются префектуры Токио (20,6 тыс.) и Осака (11,9 тыс.).

Общее число случаев заражения коронавирусом в Японии с начала пандемии в четверг превысило отметку 3 млн. При этом летальных исходов за этот период среди пациентов с ковид произошло 19 тыс.

Темпы распространения коронавируса в Японии оставались относительно низкими вплоть до середины декабря прошлого года, когда наметилась тенденция к резкому росту заболеваемости из-за распространения омикрон-штамма. Специалисты связывают наблюдаемый низкий уровень смертности с высоким показателем иммунизации населения. К настоящему времени вакцинацию двумя дозами завершили 99,8 млн жителей Японии, или 78,8% населения. При этом бустерной дозой были привиты 5,5 млн человек (порядка 4,5% населения).

Для борьбы с инфекцией японское правительство с 27 января включило в зону действия режима усиленных мер против распространения нового коронавируса в общей сложности 35 из 47 местных префектур, включая район Большого Токио. Вводимые меры предусматривают в первую очередь сокращение времени работы общепита и ужесточение условий продажи там алкоголя. Они действуют до 13 февраля, однако власти планируют продлить их до конца месяца.