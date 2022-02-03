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Эстония решила остановить транзит белорусских нефтепродуктов

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Эстония решила остановить транзит белорусских нефтепродуктов

Правительство Эстонии на заседании в четверг приняло решение ввести национальные санкции в отношении Беларуси, в связи с чем приостанавливается транзит через Эстонию угольных масел и нефтепродуктов.

«Мы приняли решение ввести дополнительные санкции против Беларуси со стороны Эстонского государства и приостановить транзит угольных масел и нефтепродуктов, проходящих под таможенным кодом 2707 через Эстонию», — сообщила премьер-министр Кая Каллас на пресс-конференции в четверг.

«Эти товары напрямую не подпадают под санкции, потому данная деятельность была юридически корректной. Но цель санкций — оказать давление на белорусский режим и, косвенно, на Россию, чтобы они изменили свое поведение», — заявила премьер.

Так она прокомментировала публикации в местной печати о том, что Эстония стала рекордсменом по транзиту товаров с кодом 2707.

По словам министра иностранных дел Эвы-Марии Лийметс, «хотя санкционные правила не были нарушены, в общеполитическом контексте транзит не отражает нашу главную линию, нашу политику ценностей».

Она также добавила, что цель санкций «оказать влияние на режим Беларуси на выполнение ею международных соглашений, международного права, прежде всего, прав человека, основных свобод, освобождение политических заключенных, проведение демократических выборов, отказ от агрессивных действий в отношении своих соседей».

Лийметс сообщила, что в настоящее время в ЕС готовится шестой пакет санкций в отношении Беларуси, Эстония предложит внести в него прекращение транзита товаров под кодом 2707. «Я уже провела координацию этого вопроса с балтийскими коллегами», — заявила министр.

При этом глава МИД отметила, что пока Беларуси не объявлено эмбарго на торговлю, товарооборот на определенные товары сохранится.

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Эстонская газета Eesti Paevaleht 31 января написала, что, несмотря на ужесточение санкций ЕС, экспорт нефтепродуктов из Беларуси через Эстонию в прошлом году вырос до рекордного уровня, почти в три раза, чем годом ранее. В Эстонию была направлена треть белорусской нефти, которая раньше направлялась в латвийские порты. По данным издания, для экспорта нефтепродуктов использовался обман с товарными кодами: скорее всего, попадающие под санкции нефтепродукты декларировались под свободными от ограничений кодами.

Беларусь, Эстония
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