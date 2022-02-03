В Украине больничный снова будут открывать дистанционно

В Украине возвращают дистанционное получение электронных больничных. Следовательно, их можно будет получить без обращения к врачу, но сроком на 5 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Комитета ВРУ по вопросам здравоохранения.
«Растет нагрузка на центры первичной медицинской помощи и семейных врачей в связи с обращениями об открытии больничных. Из-за этого согласован текст приказа о возобновлении практики дистанционного открытия электронных больничных на пять дней с последующим обращением к врачу», — подчеркнули в комитете.
Таким образом, в случае необходимости продления больничного (на более чем 5 дней), пациенту необходимо обратиться к врачу, чтобы продлить срок или наоборот закрыть больничный.
Напомним, с сентября 2021 года больничные прекратили открывать дистанционно на период карантина. В частности, чтобы сформировать электронный формат документа, гражданину нужно лично прийти на прием к врачу.
Сейчас же возвратом выдачи электронных больничных в дистанционной форме хотят уменьшить нагрузку на медиков «первички».
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