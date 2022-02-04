Украина и Турция договорились о полной либерализации автоперевозок

Украина и Турция в рамках Соглашения о зоне свободной торговли достигли договоренности о полной либерализации автомобильных перевозок.
«В рамках Соглашения о ЗСТ достигнута историческая договоренность о полной либерализации автомобильных перевозок. Вскоре будут сняты ограничения для украинских автоперевозчиков на рынке Турции, в частности, это касается и въезда пустого транспорта. То есть, фуры смогут заезжать пустыми и возвращаться с товарами», — написал министр инфраструктуры Александр Кубраков на своей странице в Facebook.
Он подчеркнул, что на очереди — расширение сотрудничества по комбинированным и мультимодальным перевозкам между Украиной и Турцией.
«Мы предлагаем создать специальные условия для отладки транспортных цепей в формате «дорога — порт — дорога», — подчеркнул Кубаков.
По его словам, стратегическая цель Украины — максимальное снятие ограничений для украинских перевозчиков.
Кубраков напомнил, что в переговорах с Евросоюзом Украина выступает за полную либерализацию автомобильных грузовых перевозок.
Он также выразил надежду на то, что сотрудничество Украины и Турции по части дорожного строительства удастся расширить благодаря новым проектам, в том числе и строительству концессионных дорог.
Он также отметил перспективность сотрудничества турецких партнеров с крупнейшим украинским госстивидором — морпортом «Южный», поскольку среди всех украинских портов он потенциально будет способен принимать крупнейшие суда, которые войдут в Черное море благодаря построенному каналу «Стамбул».
Среди предложений, озвученных сторонами обсуждения договора о ЗСТ — расширение географии авиаперелетов между странами, в том числе по маршруту Стамбул-Ужгород.
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