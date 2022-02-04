Apple открыла представительство в России

Apple в соответствии с требованиями закона о «приземлении» иностранных IT-компаний открыла представительство в РФ, сообщают российские СМИ.

С 1 января 2022 года в РФ в силу вступил закон о «приземлении» иностранных IT- гигантов — компании должны в том числе создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юрлицо.

Закон о «приземлении» IT-гигантов касается компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей, он обязывает владельцев таких информационных ресурсов для работы в РФ создать филиалы, представительства или учредить российские юрлица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними. Такие обязанности будут распространяться и на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.