Apple согласилась предустанавливать в РФ российский софт на своих устройствах

Корпорация Apple согласовала с российским Минцифры установку приложений от российских разработчиков на устройство при его первой настройке, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ведомства.
В офисе Apple подтвердили эту информацию изданию. С 1 апреля при активации новых устройств пользователям будет предложен выбор приложений от российских разработчиков, которые они смогут выбрать для дальнейшей установки на свой iPhone или iPad, сказали в компании.
Представитель Минцифры уточнил, что от установки можно будет отказаться, убрав галочки напротив тех или иных приложений.
Собеседник издания также сообщил, с Apple сейчас обсуждается вопрос о создании в App Store подборки перспективных российских приложений. «Министерство вовсе не заинтересовано, чтобы популярные программы, включенные в список для обязательной предустановки, занимали доминирующее положение. Если на рынке появляются интересные пользователям и быстро набирающие популярность альтернативные предложения, они войдут в эту подборку и тоже будут предложены для предустановки», — отметили в министерстве.
Правительство РФ утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и «умные» телевизоры в январе этого года. Правило должно начать действовать с 1 апреля. В частности, для планшетов и смартфонов с Android и iOS должны предустанавливаться в том числе «Яндекс.Браузер», поисковик «Яндекс», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», «Почта Mail.ru», мессенджер ICQ, голосовой ассистент «Маруся», «Новости Mail.ru», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», «Госуслуги» и другие.
С момента появления инициативы о предустановке против нее активно выступала Ассоциация торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; входят Apple, Intel, Canon, Panasonic, Ariston, «М.Видео» и др.). Согласно политике Apple, компания предустанавливает на свои устройства только ограниченный список приложений, и эксперты указывали, что она не будет делать исключение для продуктов, поставляемых в Россию.
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