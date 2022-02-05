Полиция ликвидировала сеть мошеннических Call-центров

Национальная полиция Украины ликвидировала сеть мошеннических Call-центров.

Как сообщает прес-служба МВД, офисы call-центров находились в Киеве, Львове и Одессе. Более 140 работников, представляясь сотрудниками банковских учреждений или правоохранительных органов, под разными предлогами заставляли граждан сообщить личные данные и пароли. Для этого они использовали психологические методы воздействия и действовали по подготовленной инструкции.

Злоумышленники использовали также программу подмены телефонного номера, чтобы замаскировать свою деятельность. Клиентские базы данных скупали у DarkNet.

Сфера их деятельности распространялась на территорию постсоветских стран.

Полицейские проводят дальнейшие мероприятия по установлению организаторов и участников преступной деятельности, полного круга пострадавших и суммы нанесенного ущерба.