Полиция ликвидировала сеть мошеннических Call-центров

Национальная полиция Украины ликвидировала сеть мошеннических Call-центров.
Как сообщает прес-служба МВД, офисы call-центров находились в Киеве, Львове и Одессе. Более 140 работников, представляясь сотрудниками банковских учреждений или правоохранительных органов, под разными предлогами заставляли граждан сообщить личные данные и пароли. Для этого они использовали психологические методы воздействия и действовали по подготовленной инструкции.
Злоумышленники использовали также программу подмены телефонного номера, чтобы замаскировать свою деятельность. Клиентские базы данных скупали у DarkNet.
Сфера их деятельности распространялась на территорию постсоветских стран.
Полицейские проводят дальнейшие мероприятия по установлению организаторов и участников преступной деятельности, полного круга пострадавших и суммы нанесенного ущерба.
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