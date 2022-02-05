Apple выпустит новый бюджетный iPhone и iPad Air

Apple планирует представить новые бюджетный iPhone и iPad Air, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По их информации, презентация пройдет в начале марта — вероятнее всего, в онлайн-формате. При этом собеседники агентства не исключают, что планы могут поменяться из-за проблем с производством или по другим причинам.
Новый смартфон будет обновленной версией iPhone SE. Впервые эта бюджетная модель вышла в 2016 году, а в 2020 году вышел iPhone SE второго поколения. У третьего смартфона в линейке появятся поддержка 5G, усовершенствованная камера и более быстрый процессор, отмечает Bloomberg. Дизайн по сравнению с предыдущей версией не изменится.
Apple обновит и Pad Air. Планшет впервые вышел в 2013 году и с тех пор трижды обновлялся (последний раз — в 2021 году). Новая модель, как и iPhone SE, будет поддерживать 5G и получит новый процессор.
Компания планирует выпустить и новый iMac с чипом собственного производства. По данным Bloomberg, презентация этого устройства тоже может состояться уже в марте.
Собеседники издания сообщили, что, помимо новых устройств, Apple в первой половине марта также собирается выпустить iOS 15.4. В новой версии программного обеспечения Face ID научится распознавать лица пользователей iPhone и iPad в масках. Кроме того, в iOS 15.4 появится функция «универсального контроля», которая позволит пользователям нескольких iPad и Mac использовать один трекпад и одну клавиатуру на всех таких устройствах одновременно.
В июне Apple, вероятно, проведет свою ежегодную Worldwide Developers Conference, где представит обновления ПО для iPhone, iPad, Mac и Apple Watch, а осенью пройдут презентации iPhone 14 и новых компьютеров iMac, пишет агентство.
Ранее Bloomberg сообщал, что Apple планирует внедрить в iPhone функцию бесконтактного приема платежей с банковских карт. Она может быть полностью запущена весной.
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