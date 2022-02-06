На Донбассе обнаружена дополнительная российская техника

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) сообщает, что на Донбассе за минувшие сутки, 5 февраля, российские наемники разместили еще 178 единиц военной техники с нарушением Минских договоренностей.
«В отличие от 3 февраля 2022, когда было обнаружено 205 единиц вооружения и военной техники, за прошедшие сутки дополнительно обнаружено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 178 единиц военной техники „2 армейского корпуса“ вооруженных формирований РФ, которые размещены с нарушением Минских договоренностей», — сказано в сообщении СЦКК на странице пресс-центра Операции объединенных сил в Фейсбуке в воскресенье.
В СЦКК отметили, что работа СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях сопровождалась препятствиями со стороны российских наемников.
«Так, на блокпосте возле Верхнешироковское представители вооруженных формирований не пропустили патруль Миссии в населенный пункт. В результате наблюдатели не смогли провести оценку мест нахождения средств огневого поражения в этом населенном пункте. Также, БПЛА СММ малого радиуса действия испытывали влияние средств РЭБ помех сигнала GPS во время полетов над участками в районах Петровское и Березовское. Возле Верхнешироковское, аппарат испытал влияние помех сигнала GPS со стороны ЗФ РФ, после чего был потерян контроль. Патруль Миссии ОБСЕ БПЛА вернуть не смогли. Также, 5 февраля 2022 в результате применения противником средств РЭБ непосредственно на линии столкновения был упущен БПЛА СММ ОБСЕ», — рассказали в СЦКК.
Наблюдатели добавили, что зафиксированные нарушения свидетельствуют о систематическом создании предпосылок для дальнейшей эскалации напряжения на линии столкновения.
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