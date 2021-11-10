Вакцинированные украинцы смогут въезжать и в Чехию

Правила въезда в Чехию для вакцинированных украинцев сохранились, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Чехия остается открытой для путешествий вакцинированных украинцев на тех же условиях, что и раньше. Продолжаем работать с партнерами в странах ЕС с целью сохранения свободы передвижения наших граждан», — написал он в своем аккаунте в Твиттер.

Все условия въезда доступны на сайте Консульской службы Украины.

Как сообщалось, ранее о сохранении возможности въезда для украинцев сообщили Кипр, Хорватия, Эстония, Нидерланды.

9 ноября Европейский Союз обнародовал решение, которым исключил Украину из списка стран, для которых рекомендуется снять ограничительные меры, введенные на необязательные поездки в ЕС по причине пандемии COVID-19.

Вместе с тем, каждая страна-член ЕС вправе принять решение «отменить временные ограничения на несущественные поездки в ЕС для полностью вакцинированных путешественников».