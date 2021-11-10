Вакцинированные украинцы смогут въезжать и в Чехию

Правила въезда в Чехию для вакцинированных украинцев сохранились, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Чехия остается открытой для путешествий вакцинированных украинцев на тех же условиях, что и раньше. Продолжаем работать с партнерами в странах ЕС с целью сохранения свободы передвижения наших граждан», — написал он в своем аккаунте в Твиттер.
Все условия въезда доступны на сайте Консульской службы Украины.
Как сообщалось, ранее о сохранении возможности въезда для украинцев сообщили Кипр, Хорватия, Эстония, Нидерланды.
9 ноября Европейский Союз обнародовал решение, которым исключил Украину из списка стран, для которых рекомендуется снять ограничительные меры, введенные на необязательные поездки в ЕС по причине пандемии COVID-19.
Вместе с тем, каждая страна-член ЕС вправе принять решение «отменить временные ограничения на несущественные поездки в ЕС для полностью вакцинированных путешественников».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016