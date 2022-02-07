Лукашенко заявил о финансировании оппозиции бизнесменами из России

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал передать своему российскому коллеге Владимиру Путину документ с информацией о финансировании белорусской оппозиции российскими бизнесменами. Об этом глава соседнего государства заявил в интервью Владимиру Соловьеву на его YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Некоторые оппозиционные Telegram-каналы финансируются «через определенные каналы» отдельными российскими бизнесменами, заявил белорусский президент. Со слов Лукашенко, эти предприниматели «у президента России, моего родного человека, на приеме бывают». Он подчеркнул, что готов передать соответствующую информацию Путину, когда из Пекина «вернется брат старший».

«Я подготовил информацию, вот прямо документ, который на меня пришел, я его в конверт, с моей резолюцией. ...Я отправлю Путину, пусть почитает», — заявил белорусский президент.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что готовы ознакомиться с информацией о причастности российского бизнеса к протестам в Беларуси, если Лукашенко предоставит такой документ.

«Когда будет доклад, он будет передан президенту, если так посчитают нужным наши белорусские партнеры и друзья. А дальше с ним нужно будет ознакомиться. Но мы пока не знаем, о чем там пойдет речь, поэтому рано что-либо говорить», — отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова Лукашенко.

В августе 2020 года в Беларуси начались массовые протесты несогласных с официальными результатами президентских выборов, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко, занимавший к тому времени пост главы государства более 25 лет. По данным белорусского Центризбиркома, он набрал более 80%.

Оппозиция не признала результаты голосования — кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что, по предварительным данным, она набрала около 60-70% голосов там, «где комиссия посчитала голоса честно». Участники акций протеста требовали отставки Лукашенко и проведения повторных выборов. Между сотрудниками силовых ведомств и протестующими происходили столкновения.