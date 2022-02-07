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Турецкая Onur будет реконструировать взлетно-посадочную полосу аэропорта Житомир

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Городской совет Житомира и компания Onur Construction International подписали договор на выполнение работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Житомир» имени Сергея Королева, сообщил глава Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко на Facebook-странице в понедельник.

Общая стоимость работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта «Житомир», которая пройдет в рамках президентской программы «Большое строительство», составляет почти 800 млн грн, из которых 50 млн грн — это софинансирование из бюджета города Житомир, а остальные — средства государства.

«Предполагается провести земляные работы, замену покрытия электрических сетей, установку новой системы освещения, а также новой системы радиосвязи, светосигнального оборудования», — описал запланированные работы глава Житомирской ОГА.

По предварительным оценкам, ожидаемый пассажиропоток здесь может составлять до 700 тыс. пассажиров в год в обоих направлениях.

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Международный аэропорт «Житомир» имени Сергея Королева было открыто в 1939 году. В ноябре 2011 года у него был отозван сертификат гражданского аэропорта из-за отсутствия авиарейсов с 1990 года. 30 декабря 2015 года аэропорт снова получил соответствующий сертификат, а 29 января 2016 года принял первый рейс (технический) самолета Saab 340.

аэропорт Житомир, Onur
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