Макрон заявил Путину о необходимости избежать войны

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости найти совместный ответ на вопросы безопасности для России и для Европы для того, чтобы избежать войны. Заявление было сделано на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, куда президент Франции прибыл для переговоров.

«Диалог — это единственное средство, которое позволяет достичь настоящей стабильности и безопасности для европейского континента», — сказал Макрон.

Он отметил, что провел несколько телефонных переговоров с Владимиром Путиным, с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я думаю, что сегодняшний разговор для меня может начать тот путь, по которому мы должны пойти — путь деэскалации. ...Поэтому я рад, что смогу глубоко обсудить эти вопросы, и мы сможем найти коллективный полезный ответ для России и для всей Европы. Полезный ответ — это ответ, который позволяет избежать войны», — сказал Макрон

После совместных заявлений стороны начали переговоры без прессы.