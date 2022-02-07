Макрон заявил Путину о необходимости избежать войны

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости найти совместный ответ на вопросы безопасности для России и для Европы для того, чтобы избежать войны. Заявление было сделано на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, куда президент Франции прибыл для переговоров.
«Диалог — это единственное средство, которое позволяет достичь настоящей стабильности и безопасности для европейского континента», — сказал Макрон.
Он отметил, что провел несколько телефонных переговоров с Владимиром Путиным, с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Я думаю, что сегодняшний разговор для меня может начать тот путь, по которому мы должны пойти — путь деэскалации. ...Поэтому я рад, что смогу глубоко обсудить эти вопросы, и мы сможем найти коллективный полезный ответ для России и для всей Европы. Полезный ответ — это ответ, который позволяет избежать войны», — сказал Макрон
После совместных заявлений стороны начали переговоры без прессы.
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лягушатник .пиаришься мудилооо. вот чего ты лезешь французкий баран?