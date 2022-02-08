В Италии отменяют ношение масок на улице

Обязательное ношение масок на открытом воздухе отменяется на всей территории Италии за исключением ситуаций, когда есть скопление людей. Соответствующее распоряжение министра здравоохранения страны Роберто Сперанцы вступит в силу 11 февраля, сообщает во вторник газета Corriere della Sera.
«Маски на открытом воздухе больше не являются обязательными, в то же время до 31 марта средства индивидуальной защиты (маски) необходимо носить в закрытых помещениях», — говорится в распоряжении. Ношение масок в помещениях не распространяется только на детей младше шести лет, людей с заболеваниями, которые не позволяют использовать маски, а также тех, кто занимается спортом.
31 марта истекает срок режима чрезвычайной ситуации, действующего в связи с пандемией. Как сообщает газета la Repubblica, начиная с марта может быть возвращена 100%-ная заполняемость стадионов.
Власти страны говорят об улучшении эпидемиологической ситуации на фоне высокого уровня вакцинации населения, несмотря на большое число заразившихся омикрон-штаммом. За минувшие сутки в стране число новых случаев заражения превысило 100 тыс., зафиксировано 415 случаев смерти от последствий коронавирусной инфекции. В настоящий момент коронавирусом в Италии заражены чуть более 1,9 млн человек, но число госпитализаций (чуть более 18 тыс.) и пациентов в отделениях интенсивной терапии (1,3 тыс.) снижается.
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