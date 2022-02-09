В Украине за сутки почти 40 тысяч новых случаев заболевания Сovid-19

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 38 257 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией СOVID-19, выздоровело 17 063 человек, 240 умерло, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 08 февраля в Украине зафиксировано 38 257 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 3 308, медработников — 1 076); 72 007 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 21 212 человек, вторую дозу — 31 007 человек, дополнительную дозу получили 688 человек, бустерную дозу — 19 100 человек. Также за минувшие сутки госпитализировано — 4 385 человек; летальных исходов — 240; поправилось — 17 063 человека», — указывается в сообщении на телеграмм-канале ведомства.

Днем ранее, 6 февраля зафиксировано было 34 353 новых заболевания, 7 февраля за сутки выявили 23 378 новых случаев заболевания СOVID-19, 6 февраля количество новых случаев коронавируса достигло 27 851, 5 февраля за сутки выявили 42 533 новый случай заболевания.

За все время пандемии в Украине: заболело — 4 380 047 человек; выздоровело — 3 713 348 человек; летальных исходов — 101887.

С начала вакцинальной кампании привито 15 499 220 человек, из них получили первую дозу — 15 499 218 человек, получили две дозы — 14 840 450 человек, получили дополнительную дозу — 21 563 человека, бустерную дозу — 493 303 человека. В общей сложности проведено 30 854 534 прививки.