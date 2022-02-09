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США продолжают следить за ситуацией вокруг Украины

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США продолжают следить за ситуацией вокруг Украины

Вопросы, связанные с Украиной и действиями России, продолжают оставаться в центре внимания американской администрации независимо от того, где находятся ее сотрудники, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Это остается главным в том, что мы делаем, и в том, что я продолжаю делать, даже когда мы направляемся в Австралию», — сказал Блинкен сопровождающим его в Канберру журналистам на борту самолета.

Он отметил, что в ходе визитов «разговаривал по телефону с различными коллегами, уделяя особое внимание отношениям между Россией и Украиной», в частности, с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

«Как мы подсчитали, более 200 встреч с иностранными коллегами только за последние недели — телефонные звонки, видеоконференции, личные встречи — на которых мы работали над координацией со всеми нашими партнерами в вопросах противостояния российской агрессии, направленной против Украины», — сказал Блинкен.

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Госсекретарь повторил, что Вашингтон «придерживается стратегии по двум направлениям»: дипломатическое решение конфликта и «наращивание мощного сдерживания, чтобы отговорить Россию от агрессивных действий».

отношения с Россией, Энтони Блинкен
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