США продолжают следить за ситуацией вокруг Украины

Вопросы, связанные с Украиной и действиями России, продолжают оставаться в центре внимания американской администрации независимо от того, где находятся ее сотрудники, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Это остается главным в том, что мы делаем, и в том, что я продолжаю делать, даже когда мы направляемся в Австралию», — сказал Блинкен сопровождающим его в Канберру журналистам на борту самолета.
Он отметил, что в ходе визитов «разговаривал по телефону с различными коллегами, уделяя особое внимание отношениям между Россией и Украиной», в частности, с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.
«Как мы подсчитали, более 200 встреч с иностранными коллегами только за последние недели — телефонные звонки, видеоконференции, личные встречи — на которых мы работали над координацией со всеми нашими партнерами в вопросах противостояния российской агрессии, направленной против Украины», — сказал Блинкен.
Госсекретарь повторил, что Вашингтон «придерживается стратегии по двум направлениям»: дипломатическое решение конфликта и «наращивание мощного сдерживания, чтобы отговорить Россию от агрессивных действий».
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