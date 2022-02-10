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Половина взрослых украинцев вакцинировались от COVID-19
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Половина взрослых украинцев вакцинировались от COVID-19

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В Украине более 40 тысяч новых заражений COVID за сутки

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В Украине более 40 тысяч новых заражений COVID за сутки

По состоянию на 10 февраля в Украине 41 694 новых случая COVID-19. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализировано 4 128 человек, выздоровели - 16 628 человек, летальных случаев - 280.

Днем ранее, 9 февраля было выявлено 38 257 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 8 февраля зафиксировано 34 353 новых случаев заболевания, 7 февраля за сутки выявили 23 378 новых случаев заболевания СOVID-19, 6 февраля количество новых случаев коронавируса достигло 27 851.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 4 421 741 человек, выздоровели – 3 729 976 человек, летальных случаев – 102 167.

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За прошедшие сутки 70 678 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 21 367 человек, вторую дозу – 29 487 человек, дополнительную дозу получили 596 человек, бустерную дозу – 19 228 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 15 520 587 человек, из них получили первую дозу – 15 520 585 человек, получили две дозы – 14 869 937 человек, получили дополнительную дозу – 22 159 человек, бустерную дозу – 512 531 человек. Всего сделано 30 925 212 прививок.

коронавирус
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