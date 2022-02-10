Полиция задержала одного из напавших на помощника генпрокурора

Правоохранители задержали иностранца, который подозревается в нападении на помощника генерального прокурора Зураба Адеишвили 7 февраля в Киеве, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

«Полицейские провели первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. В результате одного из нападавших задержали. 34-летнему иностранцу объявили подозрение по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Розыск его подельников продолжается», — указывается в сообщении.

Как сообщалось, 7 февраля в Киеве четверо неизвестных избили советника генерального прокурора в ул. Тверской Тупик, после чего скрылись. Пострадавший госпитализирован в медучреждение.

Позже генеральный прокурор Ирина Венедиктовна попросила не спекулировать на теме нападения на ее советника.