В Ровенской области вследствие взрыва гранаты погибли два человека

В Ровненском районе (Ровненская обл.) в результате взрыва гранаты погибли два человека, сообщил коммуникации полиции Ровенской области.

«Сообщение о взрыве неизвестного предмета в частном хозяйстве по улице Вилы-3 в Здолбунове поступило в полицию около 21 часа сегодня, 10 февраля. Известно, что в результате происшествия погибли два человека: по предварительной информации это 39-летний собственник жилья и его 46-летний знакомый», — сообщили в областной полиции.

Отмечается, что на месте происшествия работали правоохранители. Полицейские устанавливают, какой предмет взорвался.