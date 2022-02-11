В Украине за сутки снова более 40 тысяч новых случаев COVID-19

По состоянию на 11 февраля в Украине 41 229 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализировано 3 936 человек, выздоровело - 20 850 человек, летальных случаев - 236.
Днем ранее, 10 февраля за сутки выявили 41 694 новых случаев заболеваний, 9 февраля было выявлено 38 257 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 8 февраля зафиксировано 34 353 новых случаев заболевания.
За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 4 462 970 человек, выздоровело – 3 750 826 человек, летальных случаев – 102 403.
За прошедшие сутки 72 255 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 20 826 человек, вторую дозу – 30 641 человек, дополнительную дозу получили 469 человек, бустерную дозу – 20 319 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 15 541 413 человек, из них получили первую дозу – 15 541 411 человек, получили две дозы – 14 900 578 человек, получили дополнительную дозу – 22 628 человек, бустерную дозу – 532 850 человек. Всего сделано 30 997 467 прививок.
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