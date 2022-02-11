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Великобритания отменяет карантин для непривитых туристов

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Великобритания отменяет карантин для непривитых туристов

Великобритания с 11 февраля отменила карантин для туристов, привитых вакцинами, которые пока не одобрены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), или не привитых совсем.

С 4 утра 11 февраля прибывающие в Великобританию иностранные пассажиры без прививок или с прививками вакциной, не получившей одобрения ВОЗ, освобождаются от карантина. Им потребуется сделать ПЦР-тест на COVID-19 перед поездкой и еще один тест не позже чем на второй день пребывания в стране.

Одновременно иностранцы, привитые одобренными ВОЗ вакцинами, освобождаются от ПЦР-тестов по прибытии.

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Для всех прибывающих в Великобританию сохраняется требование о необходимости заполнить Passenger Locator Form за 48 часов до вылета.

Великобритания, коронавирус
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