Орбан пригласил Трампа посетить Венгрию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил бывшего президента США Дональда Трампа посетить Будапешт в разгар предвыборной кампании в преддверии парламентских выборов, которые пройдут в стране 3 апреля. Об этом в пятницу сообщила газета The Guardian со ссылкой близкий к венгерскому правительству источник.
По данным издания, представители правящей в Венгрии партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» хотели бы, чтобы «Трамп посетил Будапешт в марте». Однако, как отметил источник, американский экс-президент еще не ответил на приглашение. «Такие визиты оказывают огромное влияние на венгерское консервативное сообщество, потому что оно считает Трампа кумиром, человеком, который был президентом при сильном встречном ветре», — сказал собеседник газеты, близкий к ФИДЕС.
Трамп в начале января заявил о поддержке премьер-министра Венгрии Орбана в борьбе за сохранение поста премьер-министра страны. Нынешняя администрация США во главе с президентом Джо Байденом критически относится к фигуре Орбана. Венгерский премьер не был приглашен на «Саммит за демократию», организованный Белым домом в декабре 2021 года.
По итогам выборов будут распределены 199 мест в Национальном собрании (однопалатном парламенте) Венгрии. Правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» во главе с Орбаном в этом году противостоит коалиция из шести оппозиционных партий, выдвинувшая кандидатом на пост главы правительства Петера Марки-Зая, мэра небольшого города Ходмезёвашархей.
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