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В Украине за сутки выявили еще 38 тысяч новых случаев Covid-19

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В Украине за сутки выявили еще 38 тысяч новых случаев Covid-19

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 38 212 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией СOVID-19, выздоровело 19 943 человека, 265 умерло, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«Более 31 млн прививок от COVID-19 сделано в Украине с начала вакцинальной кампании. За сутки 11 февраля в Украине: зафиксировано 38 212 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 3 029, медработников — 864). 74 038 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 20 260 человек, вторую дозу — 32 286 человек, дополнительную дозу получили 725 человек, бустерную дозу — 20 767 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 3 753 человек; летальных исходов — 265; поправилось — 19 943 человек», — указывается в сообщении на телеграмм-канале ведомства.

Днем ранее, 11 февраля за сутки выявили 41 229 новых случаев заболевания СOVID-19, 10 февраля за сутки выявили 41 694 новых случаев заболеваний, 9 февраля было выявлено 38 257 новых случаев.

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За все время пандемии в Украине: заболело — 4 501 182 человек; выздоровело — 3 770 769 человек; летальных исходов — 102 668.

С начала вакцинальной кампании привито 15 561 673 человека, из них получили первую дозу — 15 561 671 человек, получили две дозы — 14 932 864 человека, получили дополнительную дозу — 23 353 человека, бустерную дозу — 553 617 человек. В общей сложности проведено 31 071 505 прививок.

коронавирус
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