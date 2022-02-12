Последняя область Украины остается в «желтой» зонте карантина

По состоянию на субботу, 12 февраля, только Полтавская область осталась на желтом уровне эпидемической опасности.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Уровень заболеваемости в этой области составляет 1050 на 100 тыс. населения, в то время как уровень заболеваемости по стране составляет 1269 на 100 тыс. населения при определенном индикаторе 75 на 100 тыс. человек.

При этом в красной зоне находятся Закарпатская, Ивано-Франковская, Ривненская, Луганская и Хмельницкая области.

Остальные области — на оранжевом уровне эпидемической опасности.