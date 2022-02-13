Зеленский в ближайшее время поговорит с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время проведет разговор с президентом США Джозефом Байденом, в ходе которого стороны обсудят пути деэскалации ситуации, сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров.

«Уважаемые коллеги, в ближайшие часы президент Владимир Зеленский обсудит ситуацию с безопасностью и текущие дипломатические усилия по деэскалации с президентом США Джо Байденом», — написал Никифоров на своей странице в Facebook в воскресенье.